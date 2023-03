En la última nominación de GH, quedaron todos nominados

Finalizada la última gala de nominación de Gran Hermano, todos los jugadores (menos Nacho, el líder) quedaron en placa

Finalizada la última gala de nominación de Gran Hermano, todos los jugadores (menos Nacho, el líder) quedaron en placa

23.25 | Nacho nominó a Camila y a Marcos

“Le voy a dar dos votos a Camila porque intuyo que va a recibir más votos. Y un voto para Marcos, no por nada en especial, pero porque no me gusta repetir votos y porque capaz con esto se arma un empate. Para buscar distintos lugares”, expresó.

23.22 | Camila nominó a Romina y a Marcos

“Mis primeros dos votos van para Romina. Desde que llegué siempre fui buena y a mi Romina me tildó de mentirosa, yo quería hacer como que no pasaba nada. Escuchaba algunos comentarios y me hacía la bol**da. Cuando pasó su discusión con Alfa yo quedé en el medio y no quería tirar para ningún lado. Pero desde ese momento Romina cambió su actitud, tiró comentarios en contra mío y siempre me intentaba hacerme sentir mal. Tampoco me gustaron los comentarios que tiró sobre mi cuerpo, que también los hizo sobre su familia y yo tuve un problema con eso. El otro es para Marcos, la verdad no tengo ningún motivo, lo voto porque sé que es fuerte y a la primera que toque una placa lo van a salvar”, detalló.

23.11 | Julieta nominó a Camila y a Marcos

“Mis primeros dos votos van a ser para Camila, porque tuvimos muchas idas y vueltas. Porque somos muy parecidas, pero muy distintas en otros aspectos que me hicieron y me hacen dudar. Siento que es en lo personal y en el juego también, como que fue bastante egoísta, de tirar comentarios por atrás y de defender a personas o situaciones indefendibles. El segundo voto fue por descarte porque yo a Romi no la voy a nominar, así que se lo tengo que dar a Marcos. Es la primera vez que lo nomino, tengo poco para decir porque lo quiero un montón. Siento que a nivel de juego me gustan las personas más arriesgadas y que se la jueguen por lo que creen”, detalló.

22.59 | La emoción de Marcos al recordar a su mamá en el Día de la Mujer

“Mi vieja siempre nos acompañó, yo sentía que no tenía vida porque estaba constantemente con nosotros. Nos llevaba al colegio y eran como siete horas y ella se quedaba en el auto esperándonos. Con tan poco ella conseguía hacernos feliz”, expresó el salteño, entre lágrimas.

22.50 | Marcos nominó a Julieta y a Camila

“Los dos primeros votos van para Julieta, cada vez somos menos y por más que uno quiera mucho a esa persona no te queda otra a quien votar. Voto con quien menos tengo afinidad. El otro es para Camila, por lo mismo. No tengo tanta afinidad como con Romina”, detalló.

22.48 | El duro reclamo de Julieta a Camila tras la visita de Alfa

“No me molesta lo que me dijiste, Cami”, comenzó Poggio y agregó: “Sí quizás la actitud que tuviste como... cagándote de risa diciendo que ´vuelve Coti´, como contenta”. En su defensa, Lattanzio replicó: “Yo me puse feliz porque vino Alfa”. Cada vez más molesta, la influencer insistió: “Eso está bien. Pero vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti, y que vos dijeras ´ay, vuelve Coti´ cagándote de risa... Y a mí no me da risa”. La pelea terminó entre lágrimas, ya que la influencer no pudo contener el llanto debido a la frustración que le provocó al situación.

22.39 | Romina nominó a Camila y a Marcos

“Le voy a dar dos votos a Camila. Creo que la primera vez que hablé ella dije que me daba buenas energías, después hubo varias cosas que me hicieron dudar y siempre me gusta conocer mejor a la persona. Tuvo cosas que siento que las dejé pasar porque quería pasar el tiempo sin discusiones. Pero tiene formas que no comparto y no me gustan. Siento que miente y que actúa. Y este voto me duele un montón darlo, pero le doy uno a Marcos. Sé que la gente lo quiere mucho y que no se va a ir”, explicó.

22.29 | Julieta sorprendió al comparar a Alfa con un exparticipante

Después de que el sexagenario entrara y saliera de la casa durante la noche del martes, Julieta Poggio explicó que creyó que lo habían metido nuevamente por el rating. “Es como Cristian U, la gente lo ama y pensé que se quedaba”, reveló, en referencia al ganador de la edición del 2011 que fue eliminado, pero que volvió a la competencia por pedido del público.

22.21 | El anuncio de Santiago del Moro que revolucionó a la audiencia

Apenas iniciado el programa, el conductor reveló: “Esta es la última gala de nominación”. Sin embargo, no especificó cuándo terminará la competencia.

22.17 | Comienza una nueva gala de nominación

Con la casa revolucionada por la inesperada (y breve) visita de Alfa y luego del triunfo de Nacho en la prueba del líder de la semana, esta noche se definirá una nueva placa de nominación.

21.43 | Camila le habló a la cámara y le envió un mensaje al público

En medio de la soledad que atraviesa la participante, en la que solo logró entablar una charla sincera con Marcos Ginocchio y Nacho, Camila se lamentó por los comentarios negativos de la exdiputada y Julieta, ante su felicidad por el ingreso de Alfa. “Esto es lo que les digo, cuando vean lo que hace Romina, por favor…”, sentenció.

20.14 | Camila, la próxima víctima de Romina y Julieta

Camila se quedó totalmente sola. Sin el apoyo de Alfa, la participante se convirtió en el nuevo de Julieta Poggio y Romina. Esta mañana, en un pequeño debate entre ambas, la actriz mostró su disconformidad por el trato que Lattanzio le dio a Walter Santiago. “¿Qué le pasa? Ahora es su mejor amigo”, cuestionó. En tanto, la exdiputada respondió: “Ay Juli, ¿qué te sorprende? A La Tora la defenestró y después se le hacía la amiga. Ya sabés cómo es”.

19.45 | La advertencia de Alfa que atemorizó a Romina

Walter “Alfa” Santiago ingresó el martes por la noche a la casa de Gran hermano (Telefe) durante unas horas y con una misteriosa valija. Ante la sorpresa de sus excompañeros, el flamante empresario disfrutó de una pequeña estadía. Antes de abandonar las instalaciones, abrazó a Romina y le dijo al oído: “Cuidate de Cami”.

18.50 | El mensaje de Camila por el Día Internacional de la Mujer

En una fecha conmemorativa, como lo es el 8 de marzo, Camila Lattanzio se emocionó al pronunciar un profundo saludo a las mujeres. “Valen mucho, que no nos defina ni la ropa, ni nada. Fuerza ¡Vamos! No se dejen pisotear por nadie. A todas las mujeres del mundo, disfruten y conmemoren este día, las amo a todas”, dijo.

17.51 | Los participantes montaron una radio en el comedor de la casa

Con el objetivo de distraer a los concursantes y ofrecerles diferentes maneras de pasar el día, la producción de Gran hermano preparó un estudio de radio para que cada uno experimente y recree su paso por una “pescera”. Con una grilla colmada de preguntas, los hermanitos experimentaron lo que es estar al aire.

17.32 | Nacho se consagró como el nuevo líder de la semana

El martes los participantes de Gran Hermano (Telefe) llevaron a cabo un juego de destreza con el objetivo de obtener el liderazgo de la semana y, por consiguiente, la tan ansiada inmunidad. En una final reñida entre Romina Uhrig y Juan Ignacio Castañares, el joven porteño se convirtió en el ganador. En la gala especial del jueves, se conocerá a quién le concederá la salvación.

17.05 | Los participantes de Gran Hermano inician una etapa decisiva

Este miércoles, los cinco jugadores se preparan para la gala de nominación en vivo, la cual determinará de manera parcial quiénes integrarán la placa del domingo. A pocos días de conocerse al ganador o ganadora del reality, la tensión entre sus concursantes comienza a influir en su relación dentro de la casa. ¿Quién votará a quién?