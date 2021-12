Emitieron una resolución sobre el caso de Fabián Gianola

Lo cierto es que en la mañana de viernes, la jueza Ángeles Maiorano que entiende en la causa dictó la falta de mérito para disponer el procesamiento del actor Fabián Gianola.

Con este dictamen, la jueza no encuentra elementos para avanzar en el procesamiento tras la rápida acción de defensa de los abogados de actor, los doctores Federico Schumacher y Diego Onorati.

De esta manera, la jueza dictó la falta de mérito en todas las causas que pesan sobre él, que están unificadas. Habrá que ver cómo sigue la causa ante esta noticia de último momento.

El testimonio de Griselda Sánchez contra Fabián Gianola

La ex Gran Hermano, Griselda Sánchez, apuntó contra el actor, Fabián Gianola, con quien trabajó en el ciclo Bien Tarde. "Fue muy feo. Un calvario lo que pasé. Te besaba cerca de la boca. Te apoyaba en algún pasillo. Un día me llamó a su camarín para repasar la letra. Estaba en ropa interior y con las piernas abiertas", declaró la ex participante del reality en el ciclo A la tarde.