El reclamo de Laurita Fernández a Nico Cabré, tras su separación

Así lo hizo saber recientemente la propia conductora de Bienvenidos a ganar (El Nueve) cuando, aprovechando la visita del actor Nicolás Scarpino al ciclo de entretenimientos que conduce, Laurita no dudó en hacerle un claro reclamo al aire a Cabré, cuando su colega lo destacó dentro del elenco de la pieza teatral que comparten.

“Nico la está rompiendo con Los mosqueteros del rey, que la está rompiendo en el Teatro Astral”, deslizó Laurita sobre la comedia en la que comparten escenario ambos actores. Y acto seguido lanzó pícara: “A mí no me invitaron todavía. No recibí la invitación”.