El picante cruce de Juan con Cristian U, por su estrategia de juego

Así, tras una chicana del ex hermanito al taxista de Boedo llamándolo "pulmón", Juan Reverdito reaccionó. “Yo le quiero decir algo a Cristian porque no le tengo miedo. Son tantos palos que le quiero decir. Fuiste un excelente jugador, te vi. Pero te voy a decir una cosa. Por el carácter. Por lo que estoy viendo de afuera. En este Gran Hermano no duras de una semana”, disparó.

“¿Y vos cómo lo sabes a eso?” lo increpó el ex hermanito, a lo que el taxista disparó “De afuera opino”. En tanto, Cristian U contraatacó: “Cómo de afuera si es el juego” dejando en claro que lo que importa es lo que pasa adentro.

Así, Juan subió la apuesta recordándole: “A mi me hechó la gente, vos te fuiste”, pero el actual panelista del debate de Gran Hermano cerró picante al repreguntar: “¿Y después quién me hizo entrar?”.

Al salir de la casa de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito pasó por A la Barbarossa y se cruzó con Analía Franchín, luego de enterarse que la periodista tuvo duras frases contra él.