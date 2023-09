El fuerte relato de la expareja del locutor acusado de abusar de su hijo

“Yo lo llevaba a distintos terapeutas para ver que estaba sucediendo, pero no podía avanzar con los tratamientos porque el padre se oponía. Me decía que eran cosas que inventaba yo, que estaba loca, y me amenazaba. Me golpeaba, me ha encerrado y un montón de cosas muy terribles”, afirmó y remarcó: “En cuarentena ahí si fue agresivo con el nene, y ahí tuvimos que huir de nuestro hogar. Perdimos todo”.

"Él tenía muchos ataques de abstinencia, muy fuertes. Un día en un ataque de esos ahorcó al nene bajo la ducha. Yo se lo pude sacar, el es un hombre fuerte y muy corpulento, pero pude abrir el baño, sacárselo y nos fuimos", contó.

En ese sentido, las panelistas le consultaron si en un principio sospechaba que los comportamientos de su hijo podían ser consecuencia de abusos por parte de su padre, y ella aseguró que no. "Yo no sabía que pasaba, me daba cuenta que era algo raro pero no sospechaba. No me podía imaginar, en un momento pensé que era del colegio, aparte yo trabajo muchas horas, y él quedaba en el colegio o con el padre", explicó.

"Me fui a la casa de mi mamá con lo puesto y pusimos una perimetral, entonces ahí pude avanzar mejor con tratamientos psicológicos y tuve un diagnóstico y confirmación de que era una abuso", siguió y confesó: "Después yo me enteré por lo que declaró el nene en la cámara Gesell, que él me dopaba a la noche como para que me duerma y poder quedarse con el nene libre".

"Las veces que el me dopaba, a veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona", sumó.

Gravísima denuncia y pedido de detención contra un conductor acusado de abusar de su hijo

Alejandro Pollo Cerviño enfrenta una gravísima denuncia en su contra: fue denunciado por su ex pareja de presunto abuso sexual de su hijo cuando apenas tenía 5 años.

La denuncia fue radicada el 24 de agosto en Quilmes y fue realizada por la madre del menor, que hoy tiene 8 años. En la misma exige su inmediata detención.

Según el documento que publicó la cuenta del programa LAM en Twitter, elejercitodelam, los episodios denunciados habrían ocurrido en 2020. El locutor fue citado a indagatoria para esta semana y se negó a declarar.

Según consta en el expediente publicado, entre las pruebas presentadas habría pericias, informes psicopedagógicos, charlas vía Whatsapp y demás elementos que respaldarían lo denunciado.

La causa está a cargo del Juzgado de Garantías Número 2 de Quilmes, a cargo del juez Martín Miguel Nolfi.

El Pollo Cerviño está al frente del ciclo radial Llave en nano por la Rock & Pop junto a Joe Fernández y Vero Tossounian, y también trabaja como locutor en el ciclo televisivo Editando Tele, Net Tv, que conduce Luis Piñeyro.

Por el momento, el Pollo no se pronunció públicamente al respecto de esta gravísima denuncia en su contra, por la cual se solicitó su detención.