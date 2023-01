El descargo de Bebe Contepomi tras rumores de juicio millonario contra TN

Al tiempo sus compañeros completaron: "A mí me dijeron que es por 500 millones de pesos que le reclama", aseguró Guido Záffora. Y Maite Peñoñori acotó: "Él estuvo un tiempo largo en el canal, después vino acá a América y luego volvió. Cuando volvió, lo hizo con su productora", explicó.

"Estaban negociando para una salida del canal lo más tranquila posible. Y de golpe el canal se sorprende cuando recibe esta carta documento. En el canal dicen 'esto es un balde agua fría, una traición'", siguió Iavícoli.

Para cerrar la data, Pampito agregó: "Ese número tan grande tiene una explicación. Tiene que ver con el nombre de su programa, La Viola. Ahí viene el escándalo: a quién le pertenece el nombre, si a él o al canal".

No obstante, horas después, fue el propio Contepomi quien desde sus redes salió a desmentir rápidamente esta información y escribió: "Me están preguntando por un supuesto juicio millonario a TN. No inicié ningún juicio de ningún tipo. Hasta la semana pasada seguí haciendo La Viola y yendo a Telenoche y acá estoy a disposición. Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas", aseguró categórico.