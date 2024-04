El cambio de look de María Becerra: "Empezando mi nueva era"

Primero, Becerra subió un video utilizando los espectaculares outfits que lució en sus shows en River Plate para una sesión de fotos y junto con él mostró su nuevo corte de pelo. “Empezando mi nueva ERA nos esperan muchas cosas”, escribió La nena de Argentina. Allí se la pudo ver con el pelo por debajo de los hombros y también sumó flequillo recto bien cortito por arriba de las cejas.

Este video tuvo casi seis millones de reproducciones, más de 400 mil me gusta y miles de comentarios por parte de sus seguidores, colegas y amigos que le regalaron cientos de elogios. El cambio no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente comentaron el nuevo look de la artista.