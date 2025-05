"A los 30 me dio una crisis y pensaba que me iba a morir a los 32", aseguró Beto Casella, "Creo que no nos pasa a todos decir en algún momento voy a morir pero cuando te pasa de asimilar la finitud. Entrás en un vértigo", agregó el conductor.

En efecto, la juventud de Beto Casella fue "agitada", según sus palabras, y eso lo llevó a temer sobre posibles enfermedades venéreas: "Nosotros veníamos de los 80, así un poco agitados. Tuve una época que me hice seis exámenes de HIV porque estaba convencido que podía estar enfermo. Vivía aterrorizado. Hubo un tiempo que me acuerdo que veía la publicidad y decía, si tenés un bulto... Y yo me tocaba".