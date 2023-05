Chantal Abad mostró las agresiones que recibe por Cocineros Argentinos

"Vos no sabes los mensajes tremendos que estoy leyendo: "Debería quedarse en el molde y no opinar, la gente quiere a Juanito y a ella no", por ejemplo, no sabés las cosas que me dicen", dijo.

"Esto, de verdad, hoy me toca a mi pero esto le pasa a un pibe en el colegio, a un pibe que tiene una discapacidad, otra identidad de género, y a mi la sensación que me queda es: ¿Hay que desearle cosas horribles a la gente?", reflexionó ante la mirada atenta del panel que le pedía que se quede con lo bueno y no lo malo de las redes.

"Me dicen cosas espantosas sin razón de ser, podés no consumirme pero de ahí a desearme la muerte, a decirme "Te detesto con toda mi alma" es muy fuerte. Mi abuela se angustia, llora, no tiene ganas de ver estas cosas", explicó sobre el mal momento que está pasando.