Carmen Barbieri habló sobre la pelea con Yanina Latorre

"¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente? ¿Cómo le permiten que tenga el derecho de cagar... en todo el mundo?", siguió Carmen Barbieri.

"Hacele juicio a esta señora porque es terrible lo que está haciendo (le dijo a su abogado). Esta no te la voy a perdonar. No estoy nerviosa, estoy indignada", explicó.

Y cerró: "Yo nunca me metí en la vida de nadie, mi trabajo es digno. Siempre con mis cosas hago humor, no con otra gente. Es mi vida. Me estás lastimando, ¿querías eso? Lo lograste".

Yanina Latorre contó la charla que tuvo con Sofía Aldrey y que compromete a Carmen Barbieri

El jueves Carmen Barbieri se enfureció con Yanina Latorre y la insultó con todo al aire desde su programa Mañanísima, Ciudad Magazine. "Sos estúpida, tarada", lanzó con mucha bronca la conductora.

Lo cierto es que en la edición de LAM, América Tv, llegó la respuesta de la panelista y fue categórica: reveló la charla que tuvo hace unas horas con Sofía Aldrey, ex de Fede Bal, y que desmiente lo expuesto por Carmen.

"Carmen no era la cuestión acá. Te haces la copada y no lo sos. Si te sacaste, Carmencita, el problema es tuyo, no mío", arrancó Yanina bien picante.

Y recordó: "Yo como una pelotu.. me dejé operar y yo defendiendo a tu hijo acusado de golpeador. Me mandaron los chats de Barbie (Vélez) y yo te creí. Así que no me hables de hostigamiento ni de mentiras".

Sobre la escandalosa separación de Federico y Sofía, Yanina Latorre argumentó: "Este año me llama Sofía desesperada y me pide que cuente esta historia. Federico nunca me dijo nada".

Y acerca de los sentimientos que Carmen expresó hacia Sofía, Yanina contó lo que charló con la ex de Bal: "Me habló una chica dolida y no te hagas la buena con Sofía porque hoy le pregunté a ella porque dije: A lo mejor yo estoy perdida porque Carmen dijo: ¡Yo la amo!".

"Entonces le pregunto: Sofi, desde que pasó lo que pasó con Carmen, que al principio, ella también se burlaba del lavarropa…¿Hablaste con ella? y me dice: ‘No solo que jamás me llamó ni me habló sino que me bloqueó el primer día", continuó.

"¿De qué amor hablas? ¿De qué defensa hablas? ¿Sabés por qué te enojas? Porque tengo razón, te mando un beso", finalizó certera la angelita.