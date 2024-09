Benito Fernández se quebró en el Cantando 2024

Acto seguido, Benito, que en todo la gala no había hablado al respecto, decidió sincerarse acerca de su situación y expresó: “Decirle a la gente que no hay que tener prejuicios con las enfermedades mentales. Primero buscar ayuda en la gente, cosa que yo no hice porque mi padre se suicido cuando yo tenía 30 años, mi madre murió hace 6 años, mi hermano hace 2, y no tengo a nadie al costado ni arriba".

"Tengo a mis hijos y no los quería preocupar con lo que me estaba pasando, por eso me callé y eso me llevó a una situación límite donde no pude más. Recomiendo hablarlo y recurrir a los especialistas, no tener prejuicios con la medicación, no automedicarse, pero no tener prejuicio o con internarse. A mi me reseteó", confesó.

Y concluyó: "Hace 20 días hice uno de mis mejores desfiles. El lunes se murió mi compañero de vida, José Antonio, mi perro, que acompañó durante 11 años, al que yo amaba, el me amaba, y hoy estar acá para mí es híper difícil pero sabía que el show tenía que continuar”.