Así pasa el Día del Padre, el sanjuanino Darío Barassi

"Un poquito de vacaciones tuve, me fui a Uruguay al principio de año, pero después estuve grabando una serie para una plataforma que me demandó mucho tiempo y no mucho más. Estaba trabajando a pleno. Fui papá por segunda vez y eso cambia la rutina de cualquier familia", se sincera.

-¿Cómo sos como papá y cómo lo equilibrás con tu trabajo?

-Yo soy un apasionado por mi trabajo. Me encanta y mi mujer es psicóloga y trabaja también un montón, así que tratamos de acomodarnos y hacer chinos. Muchas veces pasa que uno está con las dos chicas y no está el otro para que el otro pueda estar trabajando. Tratamos de que sí o sí los fines de semana estemos en familia los cuatro. Soy un abanderado de calidad mata cantidad, es la estructura que tenemos. Lo hablo mucho con mis hijas. Yo me voy temprano y vuelvo temprano y estoy para leerles el cuento, bañarlas, para que comamos. Voy a todas las reuniones de colegio que me conviden y trato de estar. Mis dos hijas son absoluta prioridad en mi vida y nada está por encima de eso.

ue a tus hijas les encanta ir de excursiones?

-Sí, sí. Ahora compramos un insectario nuevo. Mi hija es fanática de los animales, pero yo no tengo ese don. Fuimos hace poco a un lugar que tenía unos cóndores y unas águilas sueltas que se te suben a la cabeza. No saben lo espectacular que lo pasé, realmente bien… ¡Agarré el trabajo para dejar de ir a esos tours con mis hijas! Por eso me quedo encerrado en un estudio donde ningún ser vivo, que no sea un humano, interactúe conmigo (risas).

-Con todo estos proyectos personales y laborales, ¿qué esperás para Ahora Caigo?

-Yo soy un soldado. Me pongo la camiseta y dejo el 100% en ese trabajo. En este momento estoy con Ahora Caigo con toda mi energía y mi cuerpo puestos ahí. Quiero que la rompa. Son esos formatos que un poco estoy seguro que va a funcionar. Obviamente lo puedo chocar como cualquier persona que choca un producto, pero espero que no pase. Siento que van a enganchar. La gente en la calle me dice ‘volvé, gordo’ y a mí me encanta. Realmente me gusta ser un entretenedor de la familia argentina. Mi misión es lograrlo. El formato tiene cosas de riesgo, cultura general, un conductor divertido, es colorido, va a haber público y esperemos que la gente se cope con Ahora Caigo.

