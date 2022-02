Anna Chlumsky, la protagonista de "Inventando a Anna" que ya conocías por "Mi primer beso"

¿Quién es la periodista que busca conocer la verdad que esconde Anna Delvey? Anna Chlumsky, que cuando tenía 11 años protagonizó la recordada película Mi primer beso.

mi primer besos.jpg

Quién es Anna Chlumsky, la protagonista de “Inventando a Anna”

Anna Chlumsky nació en Chicago el 3 de diciembre de 1980 en una familia de artistas: su madre, Nancy, cantante, actriz y exazafata; y su padre, Frank, chef y saxofonista.

Como tantas otras figuras, empezó su carrera desde muy chica, con el modelaje como primera entrada a Hollywood. Tenía solo 10 meses cuando apareció en su primer anuncio gráfico y 2 cuando se la vio en su primera publicidad televisiva.

El casting de Mi primer beso, de 1991, le cambió la existencia. Su paso por el film, junto a Macaulay Culkin, significó, a una edad muy temprana, su paso al estrellato.

En el film dirigido por Howard Zieff, interpreta a Vada Sultenfuss, una nena obsesionada con la pérdida: su mamá murió y su padre tiene una funeraria. En ese contexto, aflora la relación que tiene con Thomas, su mejor amigo, con un desenlace dramático.

Hace poco, le preguntaron en la revista Elle si estaba cansada de hablar de Mi primer beso. “Sí, claramente. ¿Alguna vez no te cansaste de hablar sobre ese recital al que fuiste cuando tenías 10 años?”, devolvió.

Cómo fue la carrera de Anna Chlumsky tras “Mi primer beso”

Con ese éxito entre manos, luego, protagonizó la secuela en 1994 y otras películas más sin demasiado esplendor: Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain, Trading Mom y A Child’s Wish, además de algunos trabajos televisivos.

Pero lo que le pasó a otros actores y actrices figuras desde muy chicos, también le ocurrió a ella. Al crecer, los ofrecimientos de papeles fueron menguando y, también, sus ganas de seguir relacionada con Hollywood.

En una entrevista con la revista People, dejó claro lo que quería para ella cuando era adolescente y, a los 18 años, dejó la actuación

“No me elegían. Me decían que era demasiado gorda o demasiado fea. Vivimos en un sistema en el que hay premio-castigo y yo no estaba recibiendo mucho premio. Sabía que quería estudiar y así lo hice. Me alegro de eso”, comentó.

Chlumsky cursó en la Universidad de Chicago y se recibió de Licenciada en Artes y estudios Internacionales. Luego trabajó como verificadora de datos para la guía Zagat y, también, como asistente editorial en Harper Collins.

Pero la actuación no iba a dejar de aparecer en su vida. En el reportaje con People contó que, por esos años, veía mucho teatro. Por eso, se decidió: se matriculó en el Atlantic Acting School para dedicarse de lleno a su vocación.

Claro, lo iba a hacer desde otro lugar. “Estaba viendo mucho Broadway y me inspiré de nuevo. Fue atractivo llevar mi creatividad hacia algo y contar una historia, pero desde mi propia toma de decisiones”, comentó en ese reportaje.

Luego, remarcó: “Me dije a mí misma que le daría un año. Pero me di cuenta que lo iba a hacer el resto de mi vida”. Así, regresó a través del espacio independiente teatral, con algunas obras chicas. Hasta que otro rol famoso la ubicó otra vez en lo más alto.

Anna Chlumsky, de la serie “Veep” a “Inventando a Anna”

Más allá de algunos roles que hizo para la TV, su llegada a Veep en 2012 significó un giro completo en su carrera. Si bien nunca ganó, estuvo nominada seis veces a los Emmy por su trabajo en la serie cómica protagonizada por Julia Louis-Dreyfus.

Su rol de Amy Brookheimer, la jefa de gabinete de la protagonista de la sátira, fue gratificante. “La gente comenzó a reconocerme en la calle por Veep en lugar de por lo que hice cuando tenía 10 años. Fue la primera vez que entendí lo que se siente estar feliz de que un extraño te pregunte sobre tu trabajo”, comentó a People.

Su crecimiento vino acompañado de una gran relación entre todos los integrantes del elenco de esa magnífica serie que trascendió la pantalla. Es así como su nombre llegó a oídos de Shonda Rhimes.

La productora la convocó para que sea la contracara del personaje de Anna Delvey para Inventando a Anna. De hecho, la gran protagonista de la trama es, en casi todo aspecto, la mujer que encarna Chlumsky.

La actriz interpreta a Vivian Kent, inspirada en la verdadera periodista Jessica Pressler. La reportera escribió un artículo para la revista New York Magazine en el que deschavó las idas y vueltas del caso de la falsa heredara alemana que engañó y avergonzó a las altas esferas neoyorquinas en 2018.

Si bien el trabajo de Garner es bueno, lo que hace Chlumsky en Inventando a Anna es sobresaliente. Nunca hubiera compuesto al rol de Kent como lo hace, si no transpirara pasión. “Me encanta mi trabajo. Me encanta actuar. Lo extraño cuando no lo hago”, comentó a la revista Harper’s Bazaar. Se nota.