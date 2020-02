Andrea Rincón reveló por qué entró en Gran Hermano y tuvo un perfil sexy

Anoche, en la tercera cena de "Divina comida" donde el anfitrión fue Robertito Funes Ugarte, la actriz Andrea Rincón sorprendió a todos cuando reveló el motivo por el que entró a Gran Hermano en el año 2005.

El Turco Naim, uno de los integrantes esta semana del ciclo de Telefe, le preguntó si su papá estuvo en los medios y dijo que la quería sacar de ahí.

"Cuando yo estaba en Gran Hermano él hablaba!", contestó Rincón ante la sorpresa de Nicole Neumann que enfatizó: "Estuviste en Gran Hermano! ¿Por qué entraste?".

Allí fue cuando Rincón habló del motivo que la llevó a sumarse al programa y a adoptar un perfil sexy en la primera etapa de su carrera.

"Vi a Wanda Nara en la tele. No la conocía. Ella estaba en una fábrica, bailando, se bajó de ahí y se subió a un Mini Cooper y mostró su departamento", explicó Andrea.

Y agregó: "Fue a un piso en Puerto Madero. Yo me callé la boca, me fui a mi piecita de 2 x 2 en la pensión. Desde la cama dije ´acá yo estoy fallando´. Si esta piba que no le da...! Dije no! Me paré y me puse en bolas delante del espejo".