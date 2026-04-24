En mayo llega el Campeonato Nacional de Ruta de 10K

La largada será en Avenida Ignacio de la Roza y Caseros; irán hacia el este hasta Avenida Rawson, por ésta al norte hasta Juan Jufré, donde irán rumbo al oeste hasta España donde girarán hacia el sur; al llegar a 25 de mayo irán hacia el noroeste hasta Urquiza, por ésta correrán al sur hasta llegar a Avenida Córdoba por donde transitarán hacia el este hasta llegar a Caseros, giro al norte y el final en el mismo punto de largada, frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Las inscripciones ya están habilitadas con un costo de $5.000 sin kit de corredor; $25.000 con kit. Parea los chicos de Kids, la inscripción sin remera es sin costo y con remera, $25.000 y se pueden realizar en https://www.instagram.com/ciudad10ksj/.

Premio para los cinco primeros puestos en la general masculino y femenino:

1° $500.000

2° $300.000

3° $150.000

4° $100.000

5° $ 50.000

Debido al gran interés generado a nivel nacional, se ha ampliado la cantidad de fechas disponibles en distintas sedes del país, fortaleciendo así el carácter federal del campeonato. Para la diagramación del campeonato se trabajó en base a los siguientes objetivos estratégicos:

Participación: más corredores con posibilidades reales de acceder a la final.

Competitividad: se premia la regularidad, el compromiso y el rendimiento sostenido.

Federalismo: el alto nivel competitivo llega a cada provincia.

Motivación: un sistema dinámico que invita a superarse fecha a fecha. En el marco del crecimiento del campeonato, se presenta además un formato de puntuación renovado, pensado para fortalecer el running argentino, conectar a atletas de todo el país y elevar el nivel competitivo nacional.