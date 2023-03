A horas de la final, Santiago del Moro entró a la Casa y abrió la valija misteriosa

En la gala del domingo, Santiago del Moro ingresó a la casa para charlar con los finalistas, mostrarles la repercusión que logró el programa en estos meses y abrir la valija que había dejado Walter Alfa Santiago en el living.

Para sorpresa de muchos seguidores de Gran Hermano, el contenido de la valija tuvo gusto a poco. "Acá hay un champagne. Una caja de bombones y dos sobres, uno plateado y otro dorado", anunció el conductor.

En el sobre planteado decía que una marca de perfumes le dará un viaje al que quede en tercer puesto. El sobre dorado era el anuncio oficial de la apertura del casting de otra temporada del exitoso formato.

Gran Hermano 2022: polémicos dichos de Romina sobre Marcelo Corazza y una feroz crítica a los medios

La última eliminada de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, estuvo en el streaming de Telefe con Juariu y sorprendió con sus declaraciones sobre Marcelo Corazza, detenido y acusado de integrar una red de corrupción de menores.

"¿Te imaginabas las críticas por el tema político?", le preguntó la conductora. "Yo no escondí nada. Conté que fui diputada. Sabía que iba a ser criticada, pero sí me sorprendieron un montón los medios, como mintieron y las cosas que dijeron de mí", expresó la ex GH.

"Yo estoy tranquila. Jamás le robé a nadie como dicen. Que yo tenía propiedades también es mentira. No me voy a exponer a un programa tan gran como Gran Hermano teniendo cosas ocultas", siguió.