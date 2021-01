El sueño de una ex "Chiquititas" con Romina Yan

Mollo contó el sueño que tuvo con la actriz, a quien quería mucho: "Hoy te soñé. Y no es por hacerme la linda, pero cuando me levanté y me mire al espejo, me ví parecida a vos".

"No sé si es algo físico o algo que nos unía más profundamente. No sé si es que te estuve extrañando o si es que me estás recordando", siguió movilizada.

Y cerró: "Siempre es lindo soñar con tu sonrisa. Siempre es lindo sentirte cerca".