Dos imputados por estafa pagarán $27 millones en seis cuotas en efectivo

El cronograma de cumplimiento quedó establecido de la siguiente manera:

Primera cuota: 10 de julio de 2026 (vencimiento).

Cuotas subsiguientes: Cada 30 días.

Última cuota: 10 de diciembre de 2026.

Las partes ratificaron ante la jueza que la totalidad de los pagos se realizarán estrictamente en dinero en efectivo en la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) del Poder Judicial, modalidad que fue aceptada de conformidad por la damnificada en el lugar.

Homologación y futuro de la causa

Tras escuchar los términos acordados, la jueza Moya Sarmiento prestó la homologación judicial al convenio. La magistrada aclaró que el proceso penal quedará sujeto al efectivo cumplimiento de la totalidad de las cuotas pactadas. En caso de que los imputados completen los pagos de forma satisfactoria, se procederá al posterior pedido de sobreseimiento, tal como corresponde legalmente en este tipo de soluciones alternativas.

Finalmente, se ordenó el registro y las notificaciones correspondientes de la audiencia, la cual quedó íntegramente grabada mediante el sistema oficial de audio y video del Poder Judicial.