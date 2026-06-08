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Dos imputados por estafa pagarán $27 millones en seis cuotas en efectivo

La jueza Mabel Moya Sarmiento homologó la conciliación por la cual Martín y Eber Zapata abonarán la millonaria suma en seis cuotas a la denunciante Luciana Tinto.

En una audiencia de conciliación por delitos de acción pública, la Justicia local homologó un millonario acuerdo económico en una causa por estafa. Los imputados, Martín Esequiel Zapata y Eber Elías Zapata, acordaron pagar una suma total que supera los 27 millones de pesos a la denunciante, Luciana Soledad Tinto, para resolver el conflicto legal tramitado en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El acto judicial, que concluyó a las 10:21 horas, estuvo presidido por la jueza Mabel Irene Moya Sarmiento. Durante la audiencia, las partes alcanzaron una salida alternativa amparada en los artículos 22, 33, 40 y 41 de la Ley 1851-O, contando con la intervención del fiscal Dr. Guillermo Alberto Heredia, el defensor Dr. José Nicolás Carrizo y el querellante Dr. Bruno Agustín Lanciani Brisson.

Los términos del pago en efectivo

Según la resolución dictada por la magistrada, los hermanos Zapata asumieron la obligación de abonar de manera conjunta seis cuotas iguales y consecutivas. Cada uno de los pagos mensuales será de $4.582.500, totalizando una reparación económica de $27.495.000.

El cronograma de cumplimiento quedó establecido de la siguiente manera:

  • Primera cuota: 10 de julio de 2026 (vencimiento).

  • Cuotas subsiguientes: Cada 30 días.

  • Última cuota: 10 de diciembre de 2026.

Las partes ratificaron ante la jueza que la totalidad de los pagos se realizarán estrictamente en dinero en efectivo en la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) del Poder Judicial, modalidad que fue aceptada de conformidad por la damnificada en el lugar.

Homologación y futuro de la causa

Tras escuchar los términos acordados, la jueza Moya Sarmiento prestó la homologación judicial al convenio. La magistrada aclaró que el proceso penal quedará sujeto al efectivo cumplimiento de la totalidad de las cuotas pactadas. En caso de que los imputados completen los pagos de forma satisfactoria, se procederá al posterior pedido de sobreseimiento, tal como corresponde legalmente en este tipo de soluciones alternativas.

Finalmente, se ordenó el registro y las notificaciones correspondientes de la audiencia, la cual quedó íntegramente grabada mediante el sistema oficial de audio y video del Poder Judicial.