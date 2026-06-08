En una audiencia de conciliación por delitos de acción pública, la Justicia local homologó un millonario acuerdo económico en una causa por estafa. Los imputados, Martín Esequiel Zapata y Eber Elías Zapata, acordaron pagar una suma total que supera los 27 millones de pesos a la denunciante, Luciana Soledad Tinto, para resolver el conflicto legal tramitado en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
Dos imputados por estafa pagarán $27 millones en seis cuotas en efectivo
La jueza Mabel Moya Sarmiento homologó la conciliación por la cual Martín y Eber Zapata abonarán la millonaria suma en seis cuotas a la denunciante Luciana Tinto.