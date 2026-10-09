Conocé a los nominados al Martin Fierro de Radio

“El Martín Fierro simboliza y engloba todas las expresiones que tienen que ver con la información y la artística”, expresó Ventura durante la charla con Rubinska.

Además, el titular de la entidad destacó el valor cultural del premio y sostuvo que la estatuilla se convirtió en un símbolo que trascendió las fronteras argentinas.

La premiación tendrá 32 rubros entre AM y FM, con el objetivo de reconocer el trabajo de las figuras y los equipos que formaron parte de la programación radial durante el año pasado.

La noche también contará con una alfombra roja. Durante la presentación, Ventura quiso saber qué vestuario elegiría Rubinska para conducir el evento. “De negro, lo clásico no falla”, anticipó la periodista.

Programa periodístico matutino diario en AM

Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)

Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)

Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)

Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)

Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)

Programa periodístico matutino diario FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)

Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)

De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)

Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario AM

De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)

El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)

Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)

MP 910 (Marcelo Palacios - La Red)

Programa periodístico vespertino diario FM

Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)

Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix)

Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)

Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)

¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)

Programa de interés general en AM

Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia)

El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)

Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental)

Programa de interés general en FM

Coworking (Nacho Otero – Delta)

El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)

La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)

No está todo dicho (Guido Kaczcka y Claudia Fontán – FM La 100)

Programa nocturno AM y FM

Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)

Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)

Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)

Programa semanal en AM

El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)

Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)

Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)

La hora referí (Daniel Dátola – La Red)

Programa semanal en FM

Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)

Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)

El buen modo (Virginia Lago — FM La 2x4)

Programa deportivo

Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red)

No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)

Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)

Programa musical en AM

La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre)

Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)

Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)

Programa musical en FM

Aspen Club (FM Aspen)

La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)

La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)

Programa cultural/educativo

Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)

Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)

Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)

El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)

Programa agropecuario

Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)

La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)

Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)

Labor periodística femenina

María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)

Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)

Labor conducción femenina

Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)

María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)

Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador)

Labor conducción masculina

Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)

Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)

Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)

Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)

Labor periodística deportiva

Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)

Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)

Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)

Labor humorística

Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre)

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)

Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata)

Servicio informativo

La Red Informativa (La Red)

Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)

Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10)

Radionoticias Del Plata (Del Plata)

Rotativo del aire (Rivadavia)

Labor locución femenina

Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)

Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)

Labor locución masculina

Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)

Mario Portugal (Rivadavia)

Sebastián Bresler (Mitre)

Relator deportivo

Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata)

Gabriel Anello (Mitre)

Leonardo Gentili (La Red)

Mejor labor en producción

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)

Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)

Mejor labor en operación

Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)

Gabriel Marsili (FM Los40)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)

Labor en musicalización

Delta Music Team (FM Delta)

Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)

José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)

Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)

Movilero

Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)

Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)

Rosario Bigozzi (La Red)

Columnista de espectáculos

Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)

Columnista político

Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)

Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Columnista económico

Alfredo Zaiat (El Destape Radio)

Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Willy Kohan (Rivadavia)

Columnista policial / judicial

Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)

Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)

Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)