Ausonia y UVT abrirán la fecha 2 del torneo en la casa de los italianos. El partido fue programado para las 22 de este jueves.

El viernes a las 22 se disputarán tres partidos: Lanteri vs. UNSJ, Sanjuanino Jrs. vs. Urquiza e Hispano vs. Estrella. Este último juego será en cancha de Urquiza porque Hispano, último campeón, está reacondicionando su cancha.