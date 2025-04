Chimpancés combinan llamadas de manera similar al lenguaje humano

El trabajo, publicado en 'Science' ha investigado el comportamiento vocal de los bonobos salvajes en la Reserva Comunitaria de Kokolopori (República Democrática del Congo). Los investigadores emplearon métodos novedosos derivados de la lingüística para demostrar por primera vez que, al igual que el lenguaje humano, la comunicación vocal de los bonobos depende en gran medida de la composicionalidad.

La composicionalidad es la capacidad de combinar palabras significativas en frases cuyo significado está relacionado con el significado de las palabras y la forma en que se combinan. En la composicionalidad más trivial, el significado de la combinación es la adición de sus partes: por ejemplo, "bailarina rubia" se refiere a una persona que es rubia y bailarina. Sin embargo, en la composicionalidad más compleja y no trivial, una parte de la combinación modifica a la otra. Por ejemplo, "mala bailarina" no se refiere a una mala persona que también es bailarina: "mala" en este caso no tiene un significado independiente, sino que complementa a "bailarina".