CFK se refirió a la candidatura: "No sé hagan los rulos"

En ese marco, advirtió que "el gran caballito de batalla (del acuerdo) fue el déficit fiscal", pero que "el año pasado la meta se sobrecumplió". "Sin embargo, la inflación se disparó igual. Porque la inflación está atada a la escasez o abundancia de dólares", afirmó.

Cristina Kirchner criticó la dolarización

Fernández de Kirchner comenzó su discurso con un repaso histórico de la llegada del gobierno de la Alianza, y habló del plan de convertibilidad del menemismo, que lo comparó con la dolarización que propone el economista liberal y diputado Javier Milei.

"Hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años", dijo.

"No digo que tengamos la razón, pero no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro", dijo la vicepresidenta.

La escalada del dólar blue y el aumento de precios

En otro tramo de su alocución, la titular del Senado de la Nación habló de la intervención en el mercado cambiario que tuvo que hacer el Banco Central esta semana para controlar el dólar blue, y advirtió que "esto no se podía hacer porque el acuerdo con el Fondo lo prohibía".

Luego, habló de los aumentos de precios y señaló a 20 empresas que "manejan el 74% de la facturación de lo que vos comprás en la góndola", con lo que justificó que "el mercado no está atomizado".

En esa línea, lamentó que "frente a estos sectores concentrados, que es un fenómeno global, hay un Estado cada vez más fragmentado", y lanzó: "¿A quién le van a hacer creer a los políticos hoy que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado?".

Críticas a Javier Milei y la oposición

En el momento más eufórico de su discurso, la vicepresidenta dijo que "no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscrita, inhabilitada e intentada asesinar es una sola".

E inmediatamente arremetió contra Milei nuevamente, conocido por su eslogan contra "la casta política".

"Esos mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo, si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venis a joder con que te tenemos miedo? Caraduras...", vociferó.

"No quieren investigar a los que me quisieron matar que tienen compromisos con sectores empresarios de la Argentina. Miedo tengo porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, a eso sí le tengo miedo", agregó.