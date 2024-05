“Gente, si algún día entran en Gran Hermano y se van a enganchar con alguien, háganlo con gente que sea compatible con ustedes”, dijo el uruguayo en voz alta mientras cargaba agua para el mate en la cocina, al tiempo que se oían los gritos de Furia a Mauro en el jardín.

En tanto agregó con gesto adusto: “No cometan el error de esto que están viendo acá afuera, porque eventualmente les va a traer problemas”.

Y no conforme con dejar claro cuán incómodo le resulta la situación, Bautista concluyó deslizando a viva voz: “¡En qué quilombo te metiste Mauro! ¿En dónde te metiste Mauro? Esto no termina más. No hay manera”.