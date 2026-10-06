Argentina le gana 3-0 a Benin en la despedida de Lionel Messi

El equipo mantiene buena parte de la estructura que protagonizó los grandes títulos de los últimos años. De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister forman nuevamente el mediocampo, mientras que Messi estará acompañado en ataque por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La principal novedad en la defensa será Agustín Giay, quien ocupará el lugar de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos ausentes para este encuentro.

Del otro lado estará Benín, rival elegido para una jornada que estará marcada por la despedida del capitán argentino. El partido todavía no comenzó y el Monumental se prepara para una noche que tendrá al número 10 como principal protagonista.

El estadio está colmado y desde las tribunas baja un recibimiento especial para el equipo de Lionel Scaloni. Hay banderas, camisetas celestes y blancas y un clima diferente al de cualquier otro amistoso: todos saben que esta es la última presentación de Messi con la Selección ante el público argentino.