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Argentina le gana 3-0 a Benin en la despedida de Lionel Messi

Tras 21 años, Leo juega por última vez con la camiseta nacional ante su público en el Monumental. Otamendi abrió el marcador, Nico Paz hizo el segundo y el mejor jugador de la historia clavó el tercero.

Esta noche, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentina en el estadio Monumental. El capitán se despedirá del público argentino ante Benín, en un amistoso que marcará el cierre de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.

Messi llega a esta presentación con 207 partidos y 125 goles con la Selección, en una trayectoria que incluye seis títulos y el Mundial de Qatar 2022. Será, además, una noche especial para Nicolás Otamendi, otro de los referentes de aquella generación, que también tendrá su última presentación con la Albiceleste.

La formación que eligió Lionel Scaloni está confirmada: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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El equipo mantiene buena parte de la estructura que protagonizó los grandes títulos de los últimos años. De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister forman nuevamente el mediocampo, mientras que Messi estará acompañado en ataque por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La principal novedad en la defensa será Agustín Giay, quien ocupará el lugar de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos ausentes para este encuentro.

Del otro lado estará Benín, rival elegido para una jornada que estará marcada por la despedida del capitán argentino. El partido todavía no comenzó y el Monumental se prepara para una noche que tendrá al número 10 como principal protagonista.

El estadio está colmado y desde las tribunas baja un recibimiento especial para el equipo de Lionel Scaloni. Hay banderas, camisetas celestes y blancas y un clima diferente al de cualquier otro amistoso: todos saben que esta es la última presentación de Messi con la Selección ante el público argentino.

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