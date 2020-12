¿Y si hablamos de "apagón sexual"?

Lo que sucede es que, si no lo decimos ni buscamos la manera de comunicarlo, la otra persona no va a enterarse porque en la cama no existen adivinanzas ni caminos preestablecidos. ¿Quién no estuvo con una persona que le “movía todo” y que después en la intimidad sucedían cosas que no le terminaban de cerrar o lo sacaban de clima y no sumaban? Todos somos diferentes y funcionamos de manera diferente con cada pareja sexual. Hay muchas maneras de lograr comunicarnos con nuestra pareja y tener sexo sentido. Por eso es clave abrirse a este mundo de pedir lo que nos gusta.