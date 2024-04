WhatsApp tendrá "disco de marcar" para llamar a contactos sin agendar

WhatsApp tendrá su propio “disco de marcar”

Los lectores que peinan canas y cualquiera que se haya cruzado con un teléfono de tubo, recordará los viejos discos para marcar números. Los años pasaron, pero esa función se mantiene vigente, naturalmente actualizada. Botones mediante, ahora “marcamos” con toques en la pantalla, sobre una interfaz que nos muestra del 0 al 9. Claro, esto cuando no tenemos el número agendado en el smartphone, o en los casos en los que no tocamos un contacto desde algún enlace que nos lleva directamente al “ring”.

WhatsApp no tiene esa opción, porque hasta ahora se ha enfocado en las llamadas a números agendados en el dispositivo. Ahora, un informe del sitio WABetaInfo revela que la aplicación de mensajería sumará su propio dial. Siguiendo a la fuente, será especialmente útil para comunicarse con contactos que no son frecuentes, como una empresa, y que no se desea guardar en la lista.