WhatsApp presenta un sorpresivo cambio en los emojis

WhatsApp tiene una extensa lista de emojis en la aplicación y este año informó que sería ampliada con la incorporación de 37 nuevos caracteres, los cuales se espera que estén disponibles en la primera parte del 2022. Entre los destacados están el "hombre embarazado" y otra en el mismo estado pero "sin género".

WhatsApp: ¿Cuál es el cambio en los emojis?

Los usuarios de Android e iOS tendrán disponible una nueva función para usar los emojis. Se trata de la combinación del color de piel. La nueva opción de WhatsApp aún permanece oculta ya que por el momento sólo está disponible en la versión beta de la aplicación.

Según informó WaBetaInfo, el sitio especializado en noticias de WhatsApp, los usuarios de la aplicación propiedad de Meta podrán acceder en futuras actualizaciones a la opción de combinar las características de los emojis, principalmente el color de piel.

Tal y como se observa en la imagen, los usuarios tendrán la opción de elegir entre los emojis disponibles las opciones para combinar y crear nuevos caracteres. Esta noticia se suma a las siete novedades que WhatsApp sumará en 2022, entre ellas se encuentran la opción de replicar reels, al estilo Instagram, y mayores opciones para mantener la privacidad en el servicio de mensajería instantánea.

Whatsapp plus 2022

Una de las búsquedas recientes que los usuarios de WhatsApp realizaron gira en torno a la versión paralela de la app que ganó gran popularidad este año: WhatsApp Plus. Se trata de una APK (Android Aplication Package) que cuenta con más opciones de personalización, más emojis, fondos, menús y otras opciones de videollamadas y llamadas. Además posee una mayor capacidad en el envío de archivos de hasta 50 MB y no reduce la calidad de las fotos como pasa en la app oficial.

WhatsApp informó a inicios de 2021 que las versiones no admitidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o todas aquellas que exprensen tener la capacidad de "mover tus chats" del servicio de mensajería oficial a otro teléfono son "aplicaciones no oficiales realizadas por terceros y violan las Condiciones del servicio".

" WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", alertó la empresa.