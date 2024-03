En el clip, compartido por la cuenta @pizzaemate, confesó que le llaman la atención los bidets en los baños: “Cosas que me llamaron la atención de Argentina siendo italiana. El bidet. Es una de las mejores cosas que tiene la Argentina. Y ojo que lo digo como italiana. O sea nosotros en Italia, para los que no saben, tenemos bidet. No es como en Francia”.

“Pero el bidet acá en Argentina es distinto. Porque el chorrito de agua sale del medio. Y eso es genial. En Italia, en cambio, sale de atrás. Es mucho más incómodo porque te tendrías que sentar al revés. En fin, 10 puntos para el bidet argentino. Deberíamos llevarlo a Italia”, sumó la joven.