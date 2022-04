Un recolector de residuos fue a trabajar con un vestido de novia

Los vecinos de la ciudad de Córdoba demostraron una vez más que su humor no tiene ninguna clase de límites y como era de esperar no perdieron oportunidad para registrar la insólita situación que ocurrió el miércoles pasado y terminó siendo furor en las redes sociales. Se trata, nada más y nada menos, que un desopilante momento grabado por una vecina que se encontraba por la zona cuando se topó con un recolector de basura que realizaba su trabajo de una forma muy particular: usando un vestido de novia.