Un gato caminó sobre un teclado y dejó a un hospital sin sistema

Fue entones cuando uno de los participantes recordó que el hospital mencionado estuvo varias horas sin sistemas, porque un gato saltó sobre el teclado de la computadora del técnico que estaba revisando unos servidores del lugar, y al hacerlo borró toda la configuración, desconectando todo el servicio. Según relató un testigo, DelBene respondió a la anécdota con una sola frase (”por eso tengo un perro”) y siguió con otros temas.

The Register confirmó que los sistemas del hospital estuvieron fuera de servicio ese día, pero no logró dar con el nombre del felino involucrado; parece, no obstante, estar más cerca, como anécdota, de la historia de “el perro se comió la tarea”.

Los casos en los que el impacto de las patitas de un gato con el teclado causan un desastre no son nuevas: desde el caso del que borró un trabajo práctico, hasta el que borró 14.000 muestras de audio que su dueña estaba usando en la edición de una canción.

¿Y por qué a los gatos les gustan tanto los teclados? No es, como suponen algunos, porque parte de su vida esté dedicada a hacernos sufrir: más bien, a los gatos les gustan los teclados porque tienen nuestro olor, y con su presencia quieren sumar el suyo, según le explica David Sands, experto en psicología animal, a la BBC. De hecho, su intención probablemente es tapar nuestro olor con el suyo.