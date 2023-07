Twitter sufre otra caída a nivel mundial

Los reportes de la caída comenzaron a circular cuando los usuarios notaron dificultades para acceder a sus cuentas, cargar tweets o interactuar con la plataforma. Esto generó una ola de consultas en los motores de búsqueda, ya que muchos usuarios buscaban información para confirmar si efectivamente se habían visto afectados por la falla.

La caída masiva ha generado una ola de memes y comentarios contra Elon Musk, ya que algunos cibernautas han aprovechado la situación para reclamarle sobre la necesidad de contar con sistemas sólidos y confiables que eviten interrupciones significativas en el acceso a servicios tan populares como las redes sociales.

Al ingresar, los usuarios pueden encontrarse con un aviso que muestra el mensaje “Algo salió mal. Inténtalo nuevamente”. Generalmente, este aviso se presenta cuando la plataforma experimenta algún tipo de problema técnico que impide el acceso o la interacción normal con la red social.

México

Se han registrado numerosos reportes de fallas en el funcionamiento de Twitter, con usuarios experimentando dificultades para cargar el feed, así como problemas de conexión en la aplicación.

Colombia

Twitter tiene dificultades para cargar contenido y actualizar feeds.

Argentina

Se han recibido numerosos reportes de fallas en Twitter, con usuarios informando dificultades para enviar tweets y problemas de conexión en la aplicación.

Estados Unidos

La aplicación lleva varias horas mostrando sin cargar el contenido correctamente.

Mientras tanto, los equipos técnicos de Twitter están trabajando para resolver el problema y restaurar completamente el servicio. Se espera que en las próximas horas se logre una solución y los usuarios puedan volver a disfrutar de una experiencia normal en la plataforma.

La mejor forma de comprobar si Twitter está caído

Los factores que pueden llevar a estos fallos son muchos, por ejemplo, el problema reciente de la aplicación se dio por errores en su API, la plataforma que se enlaza con otras aplicaciones.

Pero cuando se trata del usuario, las dificultades pueden darse por errores en la conexión a internet o problemas en el dispositivo. Así que vamos a explicar cómo saber qué está sucediendo.

Comprobar en webs externas

Si al ingresar a Twitter no carga ningún contenido o directamente sale un aviso de error, la primera medida es verificar que sea un fallo global y eso se hace a través de sitios como DownDetector.

Esta página se dedica a informar los problemas de muchas redes sociales y aplicaciones en el mundo, según los reportes de los usuarios. Las estadísticas se actualizan en tiempo real y por eso se puede ver un historial de las últimas 24 horas.

Al ingresar se debe buscar la plataforma que está presentando fallos y ahí saldrá información sobre el reporte del error, mostrando data si la situación está relacionada con la carga del contenido, el acceso a la app o la publicación.

Adicionalmente, existe la opción de filtrar la información según un país.

Otras páginas para hacer esta verificación de forma gratuita son Is This Service Down y Outage.