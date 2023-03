Si elegís una corona, te diremos si tenés poder de decisión

¿Qué corona te gusta?

Dentro de la siguiente foto hay seis coronas de distintas formas y tipos, lo único que deberás hacer es fijarte con atención en cada una de ellas y decidir con cuál te quedarías. Sé sincero con tu respuesta.

Cuando hayas terminado, será el momento de que averigües lo que la opción que tomaste te quiere decir en realidad. Analiza bien en los detalles que te indica porque podrías estar frente a la evaluación de tu vida.

¿Qué quiere decir tu elección?

Corona 1: Eres alguien que no sabe decir que no, por ende, no entiendes cómo poder decidir correctamente porque casi siempre te dejas llevar por lo que los demás te dicen.

Corona 2: Te gusta ser una persona dominante, amas que se haga lo que tú digas y si las cosas no salen como esperabas, te frustras y terminas completamente perjudicado.

Corona 3: Tienes poder de decisión y sabes cuándo usarlo, comprendes que no está bien que te impongas, pero también sabes que no es correcto dejarte llevar por lo las personas alrededor digan.

Corona 4: Llevas en tus venas la sed de poder. En todo momento buscas la forma de poder dejar en claro que eres tú el que manda y pasa por encima de los demás sin importar nada.

Corona 5: Sabes que tienes alma de líder, por ello es que casi en todas las situaciones se te busca a ti para tomar las decisiones, y lo haces acertadamente porque has tomado en cuenta cada aprendizaje.

Corona 6: Eres una persona que sabe lo que hace y decide bien pero solo por ti mismo, normalmente en grupo prefieres seguir órdenes y que sea alguien más quien dirija lo que se lleva a cabo.