San Expedito: como todos los 19 los fieles lo recuerdan

Historia de su aparición

Apareció por primera vez en un martirologio italiano de 1781, en que fue proclamado patrono secundario del pueblo de Achiriali (Sicilia) y protector de comerciantes y navegantes.

A fines de ese siglo, san Expedito ya era conocido en Alemania y Sicilia.

En 1894 se instaló un altar dedicado a san Expedito en la capilla de las Religiosas Mínimas con su estatua.

En 1897, Mariano Casanova arzobispo de Santiago de Chile, publicó el Triduo en honor de san Expedito.

San Expedito no figura en ninguna de las ediciones del Martirologio romano promulgado en 2001, que tiene la característica de ser exhaustivo es decir, que no se limita a incluir los santos y beatos que venera la Iglesia católica, es objeto de continua revisiones y, en este caso en particular es retirado su nombre del Martirologio, ya que en 1906 el papa san Pío X ordenó que Expedito fuera retirado del martirologio, y no fue vuelto a inscribir en el Nuevo Martirologio Romano, promulgado en 2001.3

Por ese motivo, aunque la devoción popular al santo esté muy arraigada, no se lo puede considerar santo «oficial» de la Iglesia católica.4

El cuestionamiento a la historicidad de san Expedito es ya muy antiguo, y en realidad se había retirado del culto en 1969, pero puesto que muchos de los retirados en ese momento de hipercrítica documental luego volvieron a incluirse (como los Cuatro Santos Coronados y otros), es conveniente fijarse más bien en la edición última, que no sólo es la vigente, sino más moderada en sus criterios históricos.

La edición castellana de 1964 del Butler lifes of saints (traducido por W. Guinea, México, 1964), trae el 19 de abril un breve artículo explicando algunos aspectos de la historicidad (es decir, de la no historicidad) de san Expedito, y por qué no puede considerarse válida la inclusión de su nombre entre los santos de Melitene. Esa noticia se basa a su vez en Delehaye.

Posiblemente, y dada la difusión y el hecho de que en muchas iglesias católicas sigue habiendo imágenes y se le sigue tributando culto público informal (no litúrgico), deba considerarse como el culto a san Carlomagno, es decir «tolerado, no admitido».