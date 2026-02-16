Segunda noche del Carnaval en Chimbas: más de 40.000 personas vibraron con Mari Mari

Además, el espectáculo se jerarquizó con la presencia de las tradicionales marionetas gigantes y la participación especial de Maximiliano Agüero. El bailarín chimbero, radicado en Córdoba y con formación profesional en Brasil, regresó a su tierra natal para aportar su experiencia artística tras su paso por el reconocido Carnaval de Gualeguaychú.

El broche de oro volvió a quedar en manos de la prestigiosa comparsa Mari Mari, que cautivó a los asistentes con un despliegue de nivel nacional.

Impacto económico y seguridad

El Carnaval de Chimbas se consolida no solo como un evento cultural, sino como un motor económico fundamental para el departamento. Por decisión de la intendenta Daniela Rodríguez, se dispuso un sector gastronómico con food trucks y emprendedores locales, quienes registraron un movimiento récord, finalizando la jornada con la totalidad de su producción vendida.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegó un riguroso operativo de control y prevención. Con la presencia de personal de salud, ambulancias y el valioso acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de Chimbas, la jornada transcurrió sin incidentes, garantizando un clima de alegría y respeto familiar.