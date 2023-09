Qué es el abuso emocional: mentira, manipulación y descarte

Sin embargo, la especialista aclaró que “de ninguna manera esta jugada tramposa es propiedad de algunos vínculos. También suceden en relaciones que algunas vez supieron llamarse amistades”.

El riesgo de las “dos caras”

Todas estas características, que a simple vista parecieran alejar mucho más que atraer, se ocultan al principio para salir a la luz en las siguientes fases.

El abuso emocional, así, se apoya en estrategias de manipulación que se encargan de esconder lo que se mostrará una vez que el compromiso emocional ya sea un hecho. En estos casos, las personas suelen involucrarse en un vínculo “creyendo que del otro lado hay alguien de determinada manera y, con el tiempo o con situaciones, terminan dándose cuenta que están con gente distinta a la que creían”, explicó la psicóloga.

El abuso emocional, señaló la autora, lo llevan a cabo en general aquellos “psicópatas narcisistas” que disfrutan de aprovecharse de la vulnerabilidad afectiva de la otra persona y del desconocimiento que pueda llegar a tener sobre sus manejos desleales. En ese contexto, resaltó que “para poder tomar decisiones hay que tener información real”.

“Hay abuso cuando el otro miente, cuando el otro transgrede los límites, cuando el otro tiene una vida aparte que no es la que te 'vende' a vos”, ejemplificó Pronsky. “Cuando uno no sabe la verdad hay un abuso, es un abuso de confianza donde uno entrega su parte afectiva”, agregó.

La manipulación es tal que se llega a un estado que se denomina “disonancia cognitiva”, dijo sobre el momento en que, “por la mentira y la intensidad, uno llega no solamente a dudar del otro, sino de la propia realidad”. En ese marco, el daño a la autoestima es inevitable.

Fases del abuso emocional

El abuso emocional consta de varias fases. La primera se llama love bombing. Allí quien ejerce la manipulación “se muestra afectivo, empático”, detalló la especialista. Es la etapa donde se suele creer que “somos el uno para el otro, la coincidencia de las almas”.

Poco después todos esto tiende a desaparecer, pero no por completo: se hace presente de forma intermitente, por lo cual la situación lejos está de darse por cerrada. Esto, en tanto, genera un estado de ansiedad y confusión.

La siguiente fase tiene que ver con la espera. “Uno se queda ahí porque está esperando a la persona que conoció. Y ahí ya se entra en un círculo vicioso totalmente adictivo”, afirmó la psicóloga especialista en vínculos, tras aclarar que “cuando te das cuenta ya estás adentro”.

Más tarde llega la fase de la difamación, la denigración. “Se termina en un estado de vulnerabilidad afectiva, donde no es que no salís porque no querés, sino porque no podés”, aseguró. La situación llega a tal punto de gravedad que, como el narcisista tiende a separar a su pareja de todos sus seres queridos y de su grupo de amigas, la víctima llega a creer que “la misma persona que le infringe el daño es la única que la puede salvar”. “Y esto termina en un vínculo de devastación”, añadió.

Finalmente se da la fase conocida como descarte. “El psicópata narcisista disfruta o tiene el goce puesto en el sufrimiento del otro, al que ve como un objeto. Entonces, hasta que le saca todo lo que tiene no se va a ir”. En consecuencia, solamente cuando está cumplida esa misión, de modo repentino avisa que se va (generalmente ya con otra persona en agenda, destacó la autora).

Para lograr salir de una situación de abuso emocional, enfatizó Pronsky, sólo hay una solución posible: el contacto cero y “mucha terapia”. “La única victoria posible es retirarse”, concluyó.