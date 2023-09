Preocupante avance de la tecnología: "Ya se leen las mentes"

Este año, la catedrática iraní-estadounidense publicó el libro The Battle for your Brain: Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology (“La batalla por tu cerebro: defendiendo el derecho a pensar libremente en la era de la neurotecnología”). Pero, ¿cómo es posible leer nuestro cerebro? Bueno, todavía no existe una súper máquina que entre en la cabeza de una persona y proporcione una lista completa de ideas y conceptos, como las hay en la ciencia ficción. Pero, de hecho, Farahany explica que las defensas de nuestra privacidad de pensamiento han comenzado a derribarse sin necesidad de examinar directamente el cerebro.

La era de los datos