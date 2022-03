Por decisión de Apple, habrá iPhone más económico

A diferencia de otras ediciones (como el iPhone 13, cotizado entre los US$ 700 y los US$ 1.100), el iPhone SE podrá conseguirse desde los US$ 429. Cualquier monto extra dependerá del tamaño de la memoria (64, 128 o 256 gigas).

Entre sus especificaciones, los fabricantes detallaron que el celular será fabricado con materiales sostenibles y contará con una certificación de resistencia al agua y al polvo, una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de siete megapíxeles.