Resulta que el chico había ido con otros amigos a un bar de Palermo y en medio de la noche pidió un champagne, pensando que era uno que costaba alrededor de $38.000. Sin embargo, se confundió de nombre, pidió uno de la marca Don Perignon y terminó pagando una fortuna: el comprobante de pago mostraba un total de $828.000.

Rápidamente la publicación se volvió viral en la red social, ya que recibió miles de visualizaciones, más de 7 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios. “Ese error no me pasa porque no tengo límite en la tarjeta”, “Tuve que googlear a ver si salía eso porque no lo creía realmente”, “Lo feo es que es algo que no lo podes devolver porque ya lo tomaste”, escribieron algunos usuarios.