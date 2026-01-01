Once propósitos para una crianza respetada

Desde Netmums, una de las mayores comunidades de madres y padres del Reino Unido, advierten sobre la presión excesiva que pesa hoy sobre las familias. Su directora editorial, Louise Burke, propone bajar la exigencia y enfocarse en lo que realmente importa: el bienestar emocional, el descanso y los vínculos cotidianos.

2. Hablar de las pérdidas también es cuidar

La organización benéfica Sands, especializada en duelo por embarazo y pérdida de bebés, remarca que el silencio profundiza el dolor. Sus especialistas alientan a nombrar la pérdida, preguntar y escuchar, como forma de acompañamiento emocional.

3. Pensar mejor el primer celular

Desde Mumsnet, su fundadora Justine Roberts plantea que no todo es “dar o no dar” un smartphone. Recomiendan opciones intermedias, adaptadas a la edad y madurez, para reducir riesgos digitales sin aislar a los chicos.

4. Revisar los juguetes en casa

La Child Accident Prevention Trust advierte que muchos accidentes infantiles se vinculan con juguetes inseguros. Señalan como riesgos principales las pilas botón, imanes pequeños y piezas fáciles de tragar.

5. Cuidar el mensaje sobre el cuerpo

Desde Beat, organización especializada en trastornos alimentarios, alertan sobre el impacto de los mensajes centrados en dietas y peso. Recomiendan promover conversaciones positivas sobre el cuerpo y evitar comentarios que refuercen estereotipos.

6. Pedir ayuda y conocer los derechos

La entidad Working Families recuerda que muchos padres desconocen sus derechos laborales y apoyos disponibles. Informarse y pedir ayuda puede aliviar una carga importante en la vida familiar.

7. Escuchar más a los chicos

Desde la National Children’s Bureau subrayan que sentirse escuchados es clave para el desarrollo emocional. Proponen generar espacios donde los chicos puedan opinar y ser tenidos en cuenta, incluso en decisiones pequeñas.

8. Menos azúcar, sonrisas más sanas

La Oral Health Foundation señala que no solo importa cuánto azúcar se consume, sino cuántas veces al día. Reducir su frecuencia ayuda a prevenir caries tanto en niños como en adultos.

9. Comer mejor para dormir mejor

Desde The Sleep Charity explican que ciertos alimentos favorecen el descanso. Incorporar opciones accesibles como banana, avena o legumbres puede mejorar la calidad del sueño familiar.

10. Ayudar a los chicos a sentirse escuchados

Especialistas de Childline destacan la importancia de hablar regularmente con los chicos sobre lo que les pasa, incluyendo temas difíciles como el acoso escolar o la seguridad en línea, sin minimizar sus emociones.

11. No criar en soledad

Desde NCT remarcan que conectar con otros padres reduce el aislamiento y fortalece la red de apoyo, especialmente en la crianza temprana.