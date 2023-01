Los mejores videojuegos para disfrutar el verano "en otros mundos"

El sueño de entrar en tus juegos favoritos es un deseo antiguo que ya se puede concretar gracias a la realidad virtual (RV). Los videogames con esta tecnología, que no es nueva pero que se ha perfeccionado hasta niveles asombrosos en los últimos años, nos permiten acercarnos bastante a ese viejo anhelo de sumergirnos de manera inmersiva en los videojuegos.

Hoy en día, los avances en este campo son sorprendentes: los cascos de RV son más fáciles de usar y más accesibles que nunca, y los desarrolladores mejoran continuamente los tiempos de reacción y las medidas contra las náuseas para que el tiempo que pases jugando sea más llevadero y puedas concentrarte en divertirte.

Además, hay otros factores para tener en cuenta en la elección de un videogame de RV:

El principal es confirmar que el título que te interesa está disponible en tu plataforma, consola y sistema de realidad virtual.

Otra cuestión a tener en cuenta es si te permite jugar sentado y/o de pie. Si tenés suficiente espacio disponible (una gran habitación o una amplia sala) y preferís un juego de alta energía, es obvio que querrás levantarte y moverte para aprovechar al máximo sus características. Quienes dispongan de un espacio más reducido, quizás prefieran jueguitos que les permitan permanecer sentados y mover solamente la cabeza y las manos.

Por último, es importante también saber tu propensión a mareos. En ese caso te va a convenir comprobar los controles de accesibilidad para ajustar la configuración de movimientos. La mayoría de la gente se acostumbra a la RV después de unas cuantas partidas, pero algunas personas pueden marearse mucho si se mueven rápidamente o si el juego simula escenas de vuelo o vértigo.

¿Cuál es el mejor juego de RV?

No existe un “mejor” juego, sino que algunos serán los preferidos de mucha gente, y los más buscados por otras personas serán distintos. La lista que les compartimos a continuación no tiene un orden de calidad, popularidad, ni ventas. Sino que simplemente es una colección de clásicos, nuevos lanzamientos y videogames que valen la pena jugar y explorar.

Cada selección contiene una descripción, para qué consolas o sistemas de RV están disponibles, y su avance o tráiler.

Beat Saber

Beat Saber es un juego físico de acción al ritmo de la música que se ha hecho tan bien que hasta llegó a los salones de juegos. Sumergido en un mundo digital, deberás golpear bloques en varias direcciones con dos sables láser mientras bailás y escuchás melodías pegadizas.

Además de entretenerte, Beat Saber es una gran manera de hacer ejercicio y mantenerte en forma.

Está disponible en Oculus Rift, HTC Vive/Steam y PlayStation VR

Rick y Morty: Virtual Rick-Ality

Con varios años en el mercado, puede que no haya un juego más divertido y raro que esta perfecta versión virtual de la genial serie animada Rick y Morty. Quienes lo hemos jugado podemos afirmar que es como si un episodio cobrara vida en tu cara.

Está para disfrutar en PlayStation VR, Oculus Rift y Steam/HTC Vive

The Climb

Disponible solamente en Oculus Rift. The Climb se acerca mucho a una experiencia de realidad virtual única. Aunque la sensación de vértigo disminuye a medida que se juega (porque uno se va acostumbrando) las diferentes experiencias que proporciona, como puede ser subir por la ladera de una montaña, siguen siendo una forma divertida y relajante de pasar un rato en un paraíso virtual.

Resident Evil 7

Resident Evil 7, exclusivo de PlayStation VR, es uno de los pocos videojuegos AAA de gran presupuesto que se pueden jugar íntegramente en RV. Y por supuesto que no decepciona. A pesar de perder mucha fidelidad gráfica al entrar en su mundo virtual, te sumerge en una atmósfera aterradora de la que no podrás escapar hasta quitarte el casco.

I Expect You to Die 2

Esta especie de simulador perfecto de James Bond te pone en la piel de un auténtico superespía internacional en una misión para acabar con una organización criminal sin importar las trampas que se interpongan en tu camino.

Con una experiencia similar a un escape room, tendrás que resolver misiones y escapar de la muerte virtual antes de que el supervillano concrete su plan.

Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes es el nuevo Mario Party, al menos en el sentido de que hará que tus amigos te odien.

Este juego requiere la atención cuidadosa de un grupo recomendado de 2 a 6 jugadores. Mientras un jugador trabaja para desactivar una bomba, los demás tienen que dar instrucciones claras sobre cómo hacerlo, pero ninguno de los dos equipos puede ver lo que está mirando el otro.

Está disponible para Meta Quest 2, HTC Vive y Oculus Rift.

No Man’s Sky

No existe un juego que se acerque tanto a lo que se podría sentir explorando planetas alienígenas reales como el No Man’s Sky. Y justamente por esa razón, no es nada fácil de jugar. Deberás luchar contra alienígenas, construir tu propia base y descubrir nuevos mundos en una aventura épica sin igual.

Se puede jugar con Oculus Rift, HTC Vive y PlayStation VR.

The Invisible Hours

Probablemente nunca hayas jugado a nada como The Invisible Hours. No es un juego en el sentido tradicional -en el que decidís qué hacer- sino que este misterio de asesinato de época consiste en estar en el lugar adecuado en el momento justo para observar a siete sospechosos que pueden haber asesinado al famoso científico Nikola Tesla en su mansión.

Como no se puede estar en todas partes a la vez, podrás retroceder y adelantar el tiempo desde cualquier lugar de la casa para ir develando pistas. La realidad virtual añade una sensación real de presencia en donde te convertís en un espectador de lo que sucede en esa noche aterradora.

Para disfrutar en: HTC Vive, Oculus Rift, PSVR y Windows MR

Firewall Zero Hour

Ideal para aprovechar el excelente mando de rifle Aim de PlayStation VR de Sony, presenta misiones vertiginosas, típicas de un perfecto shooter con escuadrones.

Es exclusivo PlayStation VR.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

De las muchas formas de jugar al célebre Skyrim, experimentarlo todo en RV es las más entretenida. Todas las dimensiones del juego estarán habilitadas para que puedas contemplar vistas épicas en 360 y lanzar hechizos en todas las direcciones.

Es una de las mejores adaptaciones de un juego a la realidad virtual, y se puede jugar sentado en HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR.

Eagle Flight

Otro clásico que tiene sus años. Como su nombre lo indica, en este juego te ponés en el cuerpo de un águila que vuela sobre París en una gigantesca lucha aérea por capturar un conejo. La competición es contra otras aves que vuelan a una velocidad increíble entre edificios, árboles y monumentos. Aunque jugar de a uno está bueno, el modo multijugador es asombroso.

Para jugar en HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR y Windows MR

Fruit Ninja VR

¿Fruit Ninja? Sí, el clásico de celulares tiene una versión en realidad virtual. Y está espectacular. Con un par de controladores de movimiento, podrás blandir una katana japonesa para cortar y apuñalar decenas de jugosas e indefensas frutas. Es tranquilo, relajante y violento al mismo tiempo. Y súper recomendable.

Disponible en HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR