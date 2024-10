La serie romántica que explotó en Netflix: por qué ver "Nadie quiere esto"

El primer gran logro del producto es la pareja que, aunque nos traiga un cuento tantas veces escuchado, supura atracción. Uno de esos casos de conexión de ficción tan profunda que desearíamos que los actores se quedaran juntos para siempre en la vida real.

Noah y Joanne se conocen en una cena de amigos en común. Ella es extrovertida, frontal, supuestamente desprejuiciada y conductora de un exitoso podcast junto a su singular hermana Morgan (Justine Lupe, Succession). Él atraviesa una ruptura sentimental de la mujer "adecuada" a los ojos de su entorno y predica como un sólido guía espiritual.

La atracción es inmediata, pero también los preconceptos, la negativa familiar y las trabas culturales que amenazan con poner un freno de mano. La narración nos irá paseando entre la fe, la seducción, el deseo y el miedo a lo distinto.

Capaz de llevar al rabino a un sex shop o de visitar el templo sólo para ver al atractivo Noah, Joanne se abre a un horizonte impensado. Lo mismo ocurre con él. El mayor escollo es que él aspira a escalar posiciones en su comunidad religiosa y eso requerirá de una pareja al menos convertida al judaísmo.

Las preguntas nos arrinconan todo el tiempo. ¿Alguno de los dos tendrá que renunciar a algo en ese camino de la construcción de una pareja? ¿No hay pareja sin pequeñas renuncias? ¿Y si Noah termina coartando la libertad de la extrovertida Joanne? ¿Y si Joanne es la que lo terminará condicionando a él? Negociación y concesiones entre enredos y colisión de creencias.

La historia se cimenta en las buenas actuaciones. Tiene buen ritmo, capítulos breves (de 25 minutos), olas de dulzura, de cliché y hasta de inverosimilitud. Pone foco, más allá de lo cualquier credo, en la distancia entre dos personas desde la construcción social. Moraleja: la cercanía como cuestión de entendimiento.

Esta serie que en The New York Times definen como esas que "logran que mantengamos la fe en el género" y que "resucita la comedia romántica" encontró su punto justo. Nunca se pasa de melosa y encuentra inspiración en un caso real: Erin Foster, creadora del producto -y del podcast del mismo nombre, Nobody Wants This, se inspiró en su propia experiencia de enamorada de un muchacho judío desde su lugar de no judía.

Entre lo más visto a nivel mundial en la plataforma, la comedia promete segunda temporada. Tiene su justificado imán, más allá de cualquier trampa del algoritmo. Quien adora este género procesará esta serie como adictiva, quien no, la metabolizará fácilmente y para el olvido, pero con una sonrisa.

Ficha

Calificación: Buena. Género: Comedia romántica. Creación: Erin Foster. Dirección: Foster y otros. Protagonistas: Kristen Bell y Adam Brody. Emisión: 10 episodios por Netflix.