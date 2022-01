La historia de la actriz porno que tiene dos vaginas

Sin embargo, eso no es lo único que la pone en el foco de atención. Hace algunos días, Miller confirmó que, actualmente, se encuentra cursando su 13° semana de embarazo.

La mujer, que se enteró que tenía dos vaginas a los 20 años, anunció su “nuevo embarazo” poco después de haber dado a luz a su primer hijo, un niño que nació en junio del 2021.

La historia de Evelyn Miller, la actriz porno de dos vaginas

"Cuando me di cuenta de que tener dos vaginas no me afectaba negativamente, lo declaré públicamente en Reddit, las redes sociales y OnlyFans, y desde entonces ha sido una locura", contó la joven.

Además, Evelyn admitió que usa una vagina para su trabajo sexual y otra para su vida personal. “Trabajé como acompañante independiente durante unos siete años viajando por todo el mundo”, relató.

"Después de dejar esto, comencé OnlyFans, filmando contenido para adultos con ambas vaginas, y ha tenido mucho, mucho éxito", explicó.

A pesar de que en sus comienzos en OnlyFans fue muy criticada, con el tiempo sus fanáticos entendieron su situación y apoyaron a Miller en cada una de las publicaciones y fotos que posteó en su perfil.