La criticaron por su operación y su reclamo explotó en las redes

Sin embargo, pronto se enojó por los mensajes que recibía y explicó en un video “Para los que dicen que se me notan las tetas, 3 mil dólares me costaron. ¿Ustedes se piensan que me las voy a hacer para que no se noten?”. Por lo que, a partir de una función de la aplicación, cientos de mujeres utilizaron el audio para referirse a su misma situación.

De esta forma, el hecho se volvió viral en pocos minutos y se convirtió en uno de los videos que es tendencia en la red social. Así, entre los comentarios, algunos internautas mencionaban “El que puede, puede, y el que no, critica”, “La respuesta más lógica que escuché en serio” y “Excelente tu cuerpo tu decisión. Quedaron de 10″.

Además, el video alcanzó más de 80 mil ‘me gusta’, aunque las repercusiones también estuvieron reflejadas en las publicaciones de distintas mujeres que tenían implantes mamarios como la joven. En este sentido, el reclamo de la protagonista se dio en un contexto donde en las redes sociales existen varias situaciones donde las personas exigen frenar las opiniones sobre el cuerpo de los otros.