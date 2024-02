Kaizen: cómo conseguir grandes resultados con mínimo esfuerzo

“El kaizen es la filosofía de las pequeñas acciones que podés poner en práctica ahora en relación con lo que depende de vos. Es la idea de que todo cambio se puede lograr si se hace con los pasos lo suficientemente pequeños y al tomar medidas respecto a lo que depende de nosotros. Es decir, te devuelve la mirada al interior y hace que recuperes el poder que habías pedido al exterior”, señaló la especialista.

Así, el kaizen se centra en la idea de que los cambios pequeños y constantes pueden conducir a mejoras significativas a lo largo del tiempo. Para acercar el concepto, conviene mirar hacia atrás e irse a los años de la Gran Depresión en Estados Unidos. Como explica la experta, para poder adaptarse a la necesidad de producción creciente y a la falta de personal y tiempo, el gobierno de Estados Unidos creó una serie de programas para las empresas en los que se daba un giro de 180º a lo que se había hecho hasta ese entonces, e instaba a algo llamado “mejora continua” a través de la búsqueda de todas aquellas pequeñas cosas que se podrían mejorar.

Asimismo, añadió que, tras la Segunda Guerra Mundial, esta nueva filosofía de trabajo también fue introducida en Japón con la intención de resurgir tras la devastación sufrida. Fue tanto el éxito de este método que se apropiaron el concepto bajo un nuevo nombre kaizen, que viene de ‘kai’ (cambio) y ‘zen’ (fluido, sencillo).

Cómo podemos aplicar el método kaizen

Fuera del ámbito laboral y empresarial, la vida en modo kaizen es un modo de funcionar en todos los ámbitos y podemos aplicarlo a todas las áreas. El resumen más básico desde el que habría que partir es el siguiente:

Aprender a separar lo que depende de nosotros y lo que no. Depende de nosotros saber qué es lo que tenemos bajo control y hacerlo lo mejor posible. Depende de nosotros el camino, pero no el resultado de ese camino.

Enfocarnos en actuar sobre lo que depende de nosotros. Poner el foco en lo que depende de nosotros hace que miremos lo que tenemos entre manos. A partir de ahí, buscar cuál es, en ese sentido, la acción más pequeña que podemos hacer ahora sin que nos cueste esfuerzo. “A menudo vivimos en el modo todo-nada. Yo misma, cuando fui madre, pensé que no iba a poder volver a leer en mi vida. Eso no era cierto. Me planteé leer algo todos los días. No me propuse ni siquiera leer una página diaria, sino algo. Y, con ello, mi mente fue cambiando, viendo que sí podía, ampliando la zona de confort”, dijo.

Por tanto, el objetivo de la mentalidad kaizen es el no estancamiento, el no bloqueo, que siempre puedas avanzar ocurra lo que ocurra. “Cuando te bloqueas empiezas a oscurecerse y llegas a conclusiones que no son ciertas; conclusiones como que no eres capaz, como que es imposible”, culminó la especialista.