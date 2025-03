Interrogan a 'la mujer más bella del mundo' por no parecerse a su foto de pasaporte

La modelo Janaína Prazeres, bautizada en la prensa como 'la mujer más bella del mundo', ha pasado por el quirófano más de 20 veces y, según confesó a Need To Know, recientemente fue detenida en el aeropuerto de São Paulo por dejar perplejos a los agentes del control de pasaportes, ya que su aspecto no coincidía con el de la foto del documento.