Influencers, boxeo, sorpresas y millones en vivo: así fue Párense de Manos 3

La pelea que sacudió la noche

Uno de los momentos más esperados fue el combate entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano Pepi Starópoli. El cruce, que enfrentó a dos referentes del boxeo y las MMA argentinas, terminó con una victoria por decisión dividida para Starópoli, resultado que generó polémica entre el público y en redes sociales.

image

Nocauts y combates destacados

La noche tuvo varios desenlaces contundentes. Goncho Banzas noqueó a Grego Roselló en el primer round, mientras que Manu Jove venció por nocaut técnico a Mariano Pérez en un cruce entre periodistas.

image

También se destacaron las victorias por nocaut técnico de Coker ante Perxitaa y de Gabino Silva frente a William Banks, tras el abandono de la esquina rival.

image

En los combates femeninos, Flor Vigna volvió a imponerse, esta vez ante Mica Viciconte, mientras que Caro Müller derrotó a Coty Romero por decisión unánime.

image

La jornada cerró con el triunfo de Gero Arias sobre Tomás Mazza, en la última pelea de la noche.

image

Show y espectáculo

Entre pelea y pelea, el evento contó con presentaciones musicales de artistas como Lit Killah, Un Poco de Ruido, Gaspar Benegas y Tussiwarriors, consolidando el formato híbrido que mezcla deporte, música y entretenimiento digital.

Todos los resultados de Párense de Manos 3

Franco Bonavena venció a Agustín Monzón (decisión unánime)

Flor Vigna venció a Mica Viciconte (decisión)

Manu Jove venció a Mariano Pérez (nocaut técnico, R3)

SoyDairi venció a Espe (decisión unánime)

Gabino Silva venció a William Banks (nocaut técnico, R2)

Caro Müller venció a Coty Romero (decisión)

Cosmic Kid venció a Mernuel (decisión dividida)

Goncho Banzas venció a Grego Roselló (nocaut, R1)

Coker venció a Perxittaa (nocaut técnico, R3)

Pepi Starópoli venció a Sergio Maravilla Martínez (decisión dividida)

Gero Arias venció a Tomás Mazza (decisión unánime)

Con una puesta cada vez más ambiciosa y números que lo posicionan como el evento de streaming más convocante del país, Párense de Manos reafirmó su lugar como fenómeno cultural que trasciende el boxeo.