Influencers, boxeo, sorpresas y millones en vivo: así fue Párense de Manos 3
El evento de boxeo amateur volvió a llenar Huracán y batió récords de audiencia en streaming. Hubo nocauts, shows musicales y una polémica derrota de Maravilla Martínez.
El estadio Tomás Adolfo Ducó fue escenario este sábado de una nueva edición de Párense de Manos, el evento que combina boxeo amateur, figuras del streaming y espectáculo en vivo, y que volvió a confirmar su impacto masivo en la escena digital argentina.
La tercera edición del show organizado por el equipo de Paren La Mano, encabezado por Luquitas Rodríguez junto a Rober Galati, Germán Beder, Alfre Montes de Oca y Joaco Cavanna, reunió a decenas de miles de personas en Huracán y alcanzó cifras récord en streaming, superando los 750 mil espectadores en simultáneo.
La velada incluyó más de diez combates, cruces entre influencers, periodistas y artistas, además de presentaciones musicales que acompañaron la jornada hasta entrada la madrugada.
Uno de los momentos más esperados fue el combate entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano Pepi Starópoli. El cruce, que enfrentó a dos referentes del boxeo y las MMA argentinas, terminó con una victoria por decisión dividida para Starópoli, resultado que generó polémica entre el público y en redes sociales.
Nocauts y combates destacados
La noche tuvo varios desenlaces contundentes. Goncho Banzas noqueó a Grego Roselló en el primer round, mientras que Manu Jove venció por nocaut técnico a Mariano Pérez en un cruce entre periodistas.
También se destacaron las victorias por nocaut técnico de Coker ante Perxitaa y de Gabino Silva frente a William Banks, tras el abandono de la esquina rival.
En los combates femeninos, Flor Vigna volvió a imponerse, esta vez ante Mica Viciconte, mientras que Caro Müller derrotó a Coty Romero por decisión unánime.
La jornada cerró con el triunfo de Gero Arias sobre Tomás Mazza, en la última pelea de la noche.
Show y espectáculo
Entre pelea y pelea, el evento contó con presentaciones musicales de artistas como Lit Killah, Un Poco de Ruido, Gaspar Benegas y Tussiwarriors, consolidando el formato híbrido que mezcla deporte, música y entretenimiento digital.
Todos los resultados de Párense de Manos 3
Franco Bonavena venció a Agustín Monzón (decisión unánime)
Flor Vigna venció a Mica Viciconte (decisión)
Manu Jove venció a Mariano Pérez (nocaut técnico, R3)
SoyDairi venció a Espe (decisión unánime)
Gabino Silva venció a William Banks (nocaut técnico, R2)
Caro Müller venció a Coty Romero (decisión)
Cosmic Kid venció a Mernuel (decisión dividida)
Goncho Banzas venció a Grego Roselló (nocaut, R1)
Coker venció a Perxittaa (nocaut técnico, R3)
Pepi Starópoli venció a Sergio Maravilla Martínez (decisión dividida)
Gero Arias venció a Tomás Mazza (decisión unánime)
Con una puesta cada vez más ambiciosa y números que lo posicionan como el evento de streaming más convocante del país, Párense de Manos reafirmó su lugar como fenómeno cultural que trasciende el boxeo.