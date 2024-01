Fue a una entrevista, quedó seleccionada, pero un detalle la hizo rechazarlo

“Me postulé en el portal de la Universidad. Esta empresa se dedicaba a la venta de indumentaria. Me postulé, fui a la entrevista y la casa era una casa donde había diferentes cuartos de telas y elementos de costura”, introdujo Valeria desde el interior de su vehículo.

La joven tiktoker fue recibida por un hombre, quien se presentó como el director de la compañía, y le pidió que se siente y le dé su curriculum impreso para hacerle algunas preguntas básicas sobre su formación y experiencia. Lo más importante era saber dónde vivía y si se le complicaba trasladarse hasta el lugar del trabajo, pero todo tomó un giro inesperado.

“Luego vino la parte rara para mí”, continuó la joven y relató: “Vio un libro en su mesa y me dijo ‘quiero que me vendas este libro’. En ese momento ya estaba bastante incómoda y me empiezo a reír por la escena del Lobo de Wall Street. Y yo le digo ‘ah, como la escena de la película’ y él me mira como ‘uy, se dio cuenta’”.

La joven se quedó leyendo incómoda por la modalidad de la entrevista, pero optó por solo darle un resumen del libro que le pidió. “A comparación de lo que decía la publicación, tenía que llamar a las personas como un call center y venderles ropa”, explicó.

Tras su buen desarrollo, el hombre le consultó si podía comenzar el lunes y ella le respondió que sí, aunque en el fondo ya sabía que no iba a aparecer por los extraños modos de esta entrevista laboral.

“Meses después me entero que una amiga mía sí comenzó a trabajar allí y me dijo que fue una experiencia súper mala. Trabajaba con su esposa y el trato no era muy bueno. Entonces duró tres días en el trabajo”, concluyó.

La experiencia de la joven fue muy valorada por parte de distintos usuarios de TikTok, porque las raras entrevistas laborales pueden ser señales de un mal ámbito de trabajo. No obstante, fue la amiga la que padeció las desfavorables condiciones de este trabajo.