Estuvo 6 meses en coma y cuando despertó le dieron la peor noticia

Un día, tras pasar esos seis meses postrado en una cama, recobró la consciencia por completo. "Me desperté suponiendo que tenía que ir a trabajar. Pero por alguna razón, mis brazos y piernas se encontraban atados. Empecé a sentir pánico justo antes de darme cuenta de que me hallaba en un hospital", declaró a la revista MEL Magazine.

En ese instante, pulsó el botón de "llamar a la enfermera". Cerca suyo había un hombre, empleado de la clínica. "Esta persona parecía molesta. Me preguntó mi nombre y todo lo demás de manera muy agresiva. Le contesté a la defensiva, sin saber el porqué de sus malos modos. Resulta que él no podía creer que yo le estuviera hablando, porque se presumía que no podía hablar, y mucho menos estar consciente", expresó Pennington al mismo medio.

Luego de unos segundos, la enfermera que lo cuidaba ingresó a su habitación. Y miró hacia su cama. "Cruzamos miradas. La saludé y le consulté: '¿Puedes desatarme para que vaya al baño?' Enseguida, sus ojos se llenaron de lágrimas, su boca se abrió de par en par y salió huyendo de la habitación", manifestó.

A raíz de la actitud de la trabajadora de la salud, Pennington imaginó que había matado a alguien. Tal vez por eso lo habían atado a la cama. Aunque la realidad era otra. Al cabo de unos minutos, la enfermera regresó y le pidió disculpas: Ella reaccionó de esa forma por el asombro de verlo consciente. Por último, le informó que había estado en coma por la lesión en el cerebro.

El protagonista de esta historia anhelaba reencontrarse con su padre tras despertarse del coma. Sin embargo, pasaban los días y su ser querido no aparecía. "Pregunté por él las primeras tres semanas mientras me encontraba en la cama del hospital", escribió en Reddit. Al final, tras un mes internado, se enteró de que su papá se había suicidado.

Al parecer, su padre lidiaba además con otros problemas personales y familiares, como la adicción de su otra hija a las drogas. "No pudo soportar todo lo que atravesaba y se quitó la vida", aseveró Pennington, quien se mostró afectado por la muerte de él.

"Que mi padre se suicidara fue el mayor impacto. Perder a mi padre fue lo más duro. Ni el coche, ni mi casa, ni mi computadora, sino mi papá. Todo lo demás conseguí superarlo", indicó en Reddit.