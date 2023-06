Es celíaca, comió un croissant y pasó las peores horas de su vida

Siendo celíaca, Chapdelaine había solicitado específicamente un menú para celíacos, pero la aerolínea le sirvió comida con gluten. El incidente ocurrió el 5 de junio y, aproximadamente una hora después del despegue, le entregaron un desayuno etiquetado como "sin gluten". Confundida por la señalización, la joven comenzó a comer un croissant, pero pronto sospechó que algo andaba mal debido a su sabor delicioso, demasiado bueno para no tener gluten.

Preocupada, decidió consultar a una azafata para confirmar si el alimento era realmente sin gluten. Para su temor, tanto la tripulante como otros miembros de la tripulación le confirmaron que el croissant no era apto para celíacos.

Los síntomas no se hicieron esperar. "Inmediatamente entré en shock y en pánico", confesó Chapdelaine, quien cuenta con casi 370 mil seguidores en TikTok y millones de "me gusta". La joven es extremadamente sensible a la ingesta de gluten, por lo que incluso una mínima cantidad o contaminación cruzada puede desencadenar una reacción. La situación resultó aterradora para ella.

La pasajera experimentó una palidez inmediata y se dirigió al baño, donde pasó alrededor de una hora vomitando. Además, empezó a sentirse mal físicamente y sufrió calambres estomacales, diarrea, náuseas y picazón en la piel a lo largo de todo el vuelo.

Sin embargo, lo que más le preocupaba no era tanto haber roto su dieta sin gluten, sino las consecuencias mentales que sufriría durante las próximas dos semanas. "Tengo que lidiar con efectos mentales como la niebla mental o entrar en depresión durante las próximas dos semanas", explicó Chapdelaine, quien no había violado su dieta en casi una década.

No es la primera vez que una aerolínea comete este tipo de error con respecto a su alimentación. "Afortunadamente, la última vez me di cuenta antes de comerlo, pero de no haberlo hecho, me lo habría comido y habría enfrentado la misma situación. No es algo que ocurra una sola vez. Ha sucedido en la mitad de los vuelos que he tomado. Viajo todo el tiempo y olvidan las comidas sin gluten", comentó Chloë.

La razón detrás de su video más reciente fue destacar la gravedad de este tipo de errores para las personas que sufren de celiaquía. La joven instó a las aerolíneas a tomar en serio las alergias e intolerancias alimentarias durante los vuelos.

"Espero sinceramente que las aerolíneas tomen en serio las alergias y condiciones médicas al servir comida a las personas a bordo, ya que puede tener efectos duraderos en muchas personas", reflexionó.

A pesar del incidente, Chapdelaine dejó claro que los miembros de la tripulación simpatizaron con ella en todo momento y que presentó una queja formal. Un portavoz de la aerolínea involucrada, según informó el Daily Mail, declaró: "La seguridad y la salud de nuestros clientes se toman muy en serio. La Sra. Chapdelaine se comunicó con nuestro equipo de Atención al cliente y estamos investigando el problema".

Según Mayo Clinic, la celiaquía es una reacción del sistema inmunitario al consumo de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Para las personas con esta enfermedad, la ingesta de gluten desencadena una respuesta inmunológica en el intestino delgado.