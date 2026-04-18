Entre la rutina y el cansancio: encuesta revela baja satisfacción sexual en argentinos

En ese sentido, sostuvo que la sexualidad funciona como un indicador temprano del desgaste vincular. Factores como la rutina, el estrés diario y el cansancio juegan un rol central, ya que reducen el interés y la energía para el encuentro. También advirtió que la sobrecarga laboral, las responsabilidades familiares y el agotamiento generalizado terminan relegando la vida en pareja.

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Otro de los elementos que aparece con fuerza es la influencia de la tecnología. Especialistas señalaron que el uso de celulares, series y redes sociales dentro del ámbito íntimo actúa como distractor, desplazando el espacio de conexión. Además, la exposición constante a contenidos idealizados o hipersexualizados puede generar expectativas poco realistas y aumentar la frustración.

El informe también detectó diferencias generacionales. Mientras los jóvenes muestran menor interés en los vínculos y la actividad sexual, los adultos mayores —especialmente después de los 50 años— atraviesan, en muchos casos, una etapa de redescubrimiento.

Por último, los especialistas coinciden en que la falta de diálogo es un factor determinante. Muchas parejas no abordan sus dificultades, lo que profundiza la distancia. En ese marco, recomiendan recuperar espacios de intimidad, reducir la interferencia tecnológica y reforzar la conexión emocional, entendida como base del vínculo.