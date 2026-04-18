Entre la rutina y el cansancio: encuesta revela baja satisfacción sexual en argentinos
Un informe de la UBA reveló que solo el 33,2% de los argentinos está satisfecho con su vida sexual. Especialistas apuntan a la desconexión emocional, el estrés y la tecnología como factores clave.
Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, reveló que solo el 33,2% de los argentinos se muestra conforme con su vida sexual, lo que equivale a apenas uno de cada tres adultos.
El estudio, realizado sobre 2.213 encuestas a nivel nacional, evidenció que el nivel de satisfacción es bajo: apenas un 15,8% se definió como “muy satisfecho”, mientras que un 17,4% se consideró “algo satisfecho”. En contraste, un 25,8% expresó insatisfacción y el grupo mayoritario —40,9%— se ubicó en una posición intermedia, sin definirse ni conforme ni disconforme.
Desde una mirada profesional, la psicóloga Débora Pedace planteó que el fenómeno no responde exclusivamente a lo sexual, sino a un deterioro en los vínculos. Según explicó, la falta de deseo suele ser una consecuencia de problemas más profundos en la pareja, donde la desconexión emocional impacta directamente en la intimidad.
En ese sentido, sostuvo que la sexualidad funciona como un indicador temprano del desgaste vincular. Factores como la rutina, el estrés diario y el cansancio juegan un rol central, ya que reducen el interés y la energía para el encuentro. También advirtió que la sobrecarga laboral, las responsabilidades familiares y el agotamiento generalizado terminan relegando la vida en pareja.
Otro de los elementos que aparece con fuerza es la influencia de la tecnología. Especialistas señalaron que el uso de celulares, series y redes sociales dentro del ámbito íntimo actúa como distractor, desplazando el espacio de conexión. Además, la exposición constante a contenidos idealizados o hipersexualizados puede generar expectativas poco realistas y aumentar la frustración.
El informe también detectó diferencias generacionales. Mientras los jóvenes muestran menor interés en los vínculos y la actividad sexual, los adultos mayores —especialmente después de los 50 años— atraviesan, en muchos casos, una etapa de redescubrimiento.
Por último, los especialistas coinciden en que la falta de diálogo es un factor determinante. Muchas parejas no abordan sus dificultades, lo que profundiza la distancia. En ese marco, recomiendan recuperar espacios de intimidad, reducir la interferencia tecnológica y reforzar la conexión emocional, entendida como base del vínculo.